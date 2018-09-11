Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров поручил ускорить ремонт фасада школы №40 Общество

Виктор Нестеров в ходе инспекции ремонта школы №40 Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава администрации Дзержинска Нижегородской области Виктор Нестеров поручил ускорить ремонт фасада школы №40. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверку хода работ по ремонту задания этой школы Виктор Нестеров осуществил 12 сентября.

Аукцион по выбору организации, которая выполнит капитальный ремонт здания, прошел в августе. Победителем стало ООО "ПСК-Капитал". Общая сумма контракта составила около 20 млн рублей. Средства предназначены для замены кровли, деревянных конструкций и электропроводки, ремонта фасада здания, косметического ремонта отдельных помещений. Все работы необходимо завершить до конца первой четверти учебного года.

В ходе визита глава администрации осмотрел учебные классы, коридоры, актовый зал/столовую, пришкольную территорию. Как сообщила директор школы Елена Сикерицкая, в настоящее время в здании работает четыре бригады (порядка 40 человек). Работы ведутся без выходных. Электрики уже демонтировали 70% старой электропроводки, уложили кабели на третьем этаже здания. Одновременно ведется штробление на втором этаже. Стартовали работы по внутренней отделке (коридоры, кабинеты).

Полным ходом идут фасадные работы. "По декору получается хорошо, работы ведутся качественно. Думаю, что по окончании ремонта 40-я школа станет одной из самых красивых в Дзержинске", - поделился своими впечатлениями Виктор Нестеров.

В школе смонтировано 109 оконных блоков, однако на отдельных участках качество работ по установке оконных откосов Виктора Нестерова не устроило. "Подрядчики будут переделывать, потому что геометрия не выдержана", - пояснил глава администрации.

Кроме того, в здании школы начались еще и кровельные работы.

"Мы все понимаем, что впереди осень, дожди. Подрядчик уверяет, что все сделает быстро, и опыт у него есть, но мы будем следить за динамикой. Понятно, что раскрывать кровлю нельзя, пока материал не будет на площадке, поскольку есть опасность пролива", - подчеркнул Виктор Нестеров. Как заверил подрядчик, железо уже заказано, поставка материала запланирована на понедельник.

Глава администрации поставил задачу увеличить темп ведения наружных работ.

"Проект очень сложный, скоротечный. Сделано уже многое, но наружные работы надо вести ускоренными темпами, чтобы до начала дождей все они были завершены, но без потери качества. Самое главное - это фасад и кровля. Внутренняя отделка может идти параллельно", - сказал Виктор Нестеров.

В ходе объезда он поставил перед подрядчиком и департаментом образования ряд задач, а также сообщил, что будет постоянно держать на контроле ход капремонта.

"Пока работы ведутся в графике, но если только будет отставание, будут привлекаться субподрядные организации", - отметил глава администрации.

В пресс-службе добавили, что на ремонт дзержинских школ в 2018 году из областного бюджета было выделено около 40 млн рублей. Эти средства направлены на ремонт девяти крыш (в школах №№ 4, 6, 17, 18, 39, 37, 40, лицее №21 и гимназии №38), а так же на капитальный ремонт школы №40. На время проведения работ в 40-й школе для ее обучающихся образовательный процесс организован в школе №32.

По словам Виктора Нестерова, в 2019 году Дзержинск вновь примет участие в областной программе, поскольку возраст зданий многих школ города превышает 30 лет и они требуют ремонта. "Планируем приводить в порядок фасады, менять электрику, сантехнику, закрывать тепловые контуры", - отметил в завершении визита в школу глава администрации.