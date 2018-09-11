"Выборы в Нижегородской области прошли максимально открыто и легитимно", - Ситуационный центр Политика

Выборы в Нижегородской области прошли максимально открыто и легитимно. Об этом сообщает Ситуационный центр группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области после того, как подвел окончательные итоги прошедших 9 сентября 2018 года выборов.

Ситуационный центр начал работу 9 сентября 2018 года и завершил ее 12 сентября после сбора, систематизации и анализа всех сообщений, поступивших от наблюдателей региональной Общественной палаты.

В Единый день голосования 9 сентября операторы Ситуационного центра совершили более 1,9 тысячи исходящих звонков наблюдателям; более 50 сеансов видеосвязи с наблюдателями; более 10 звонков наблюдателей на "горячую линию" и осуществили 89 выездов мобильных групп на УИКи и ТИКи.

Ситуационный центр зафиксировал в Единый день голосования семь нарушений, в том числе два - явных, два - незначительных нарушений (погрешностей) и три - неподтвердившихся нарушений.

После закрытия избирательных участков общественные наблюдатели продолжали следить за процедурами подсчета голосов, подписания и сдачи протоколов. В этот период также не было зафиксировано ни одного грубого нарушения действующего законодательства.

Анализ сообщений наблюдателей и информации, поступившей в Ситуационный центр, позволил сделать выводы, что ситуация на избирательных участках характеризовалась как комфортная и полностью соответствующая требованиям закона. Грубых нарушений избирательных прав не зафиксировано. Количество провокаций в сравнении с предыдущими выборами заметно снизилось. Выборы в Нижегородской области прошли максимально открыто и легитимно.

Подводя итоги работы группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области, председатель палаты Роман Стронгин сказал: "Доверие, которое было оказано Общественной палате на выборах президента России, мы смогли полностью оправдать, а полученный 18 марта опыт не просто повторили, но и смогли его приумножить. Чистота и законность прошедших выборов во многом была обеспечена процедурой общественного наблюдения. Работа, которую проводят общественные наблюдатели, является заметным вкладом в процесс формирования гражданского общества в России".

Присоединяясь к его оценке, руководитель рабочей группы Валентина Цывова добавила, что работа по подготовке общественных наблюдателей и осуществлению процедуры наблюдения проходила в напряженном режиме, но при этом взаимоотношения общественных наблюдателей и представителей органов власти, в частности избирательных комиссий всех уровней, носили характер взаимного уважения. Это свидетельствует о том, что общественность и власть могут конструктивно сотрудничать в решении самых важных государственных вопросов.

Разделяя их мнение, руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов подчеркнул значение роли средств массовой информации в обеспечении прозрачности прошедших выборов. "Мы приносим большую благодарность журналистам, которые тесно сотрудничали с нами. В подготовительный период нижегородские СМИ сделали десятки сообщений о работе общественных наблюдателей, а в Единый день голосования и на следующий день вышло более 60 видеосюжетов, сообщений и репортажей о работе общественных наблюдателей и Ситуационного центра. Наши выводы о максимальной открытости прошедших выборов во многом основываются на результативности работы нижегородской прессы", – заметил он.