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Бизнес

Нижегородская область и Саксония намерены развивать сотрудничество в сфере микроэлектроники

12 сентября 2018 18:20  [43] Бизнес
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область и Саксония намерены развивать сотрудничество в сфере микроэлектроники.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил уполномоченный представитель саксонской экономики в России Манфред Либль в ходе визита в Нижегородскую область в составе делегации Саксонии (Германия), где 10 сентября состоялась встреча с директором департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольгой Гусевой.

На встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества с Саксонией в сфере экономики. Главной темой обсуждения во время встречи стала организация "Технологического форума" контактов с участием нижегородских и саксонских предприятий, которая пройдет в Нижнем Новгороде в марте 2019 года.

Господин Либль передал концепцию проведения данного мероприятия и список целевых предприятий, заинтересованных в участии. В рамках форума планируется провести презентацию промышленного потенциала Нижегородской области и Саксонии, презентации компаний, заинтересованных в развитии двустороннего сотрудничества, и В2В-переговоры.

"Я вижу большой потенциал в развитии сотрудничества с Нижегородской областью, особенно в сфере микроэлектроники и производства композитных материалов", - сообщил Манфред Либль.

"Германия стала первым международным партнером Нижегородской области после ее открытия в 1991 году. Кроме того, Германия является одним из стратегических партнеров области и по объемам товарооборота занимает лидирующую позицию среди стран - внешнеторговых партнеров региона", - заявила Ольга Гусева.

По итогам встречи господин Либль пригласил представителей Нижегородской области принять участие в специализированной выставке по станкостроению и промышленному оборудованию Intec, которая пройдет c 5 по 8 февраля 2019 года в городе Лейпциг (Германия).

Также во время пребывания в регионе Манфред Либль посетил ряд предприятий, специализирующихся на литейном и промышленном производстве, машиностроении, автомобилестроении и производстве нефтегазового оборудования.

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