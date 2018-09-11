Почти 95% голосовавших за Стратегию развития Нижегородской области одобрили документ 9 сентября Политика

Почти 95% голосовавших за Стратегию развития Нижегородской области одобрили документ 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В целом за Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области проголосовало 502,2 тысячи человек. По данным итогового протокола по определению мнения жителей региона о Стратегии развития, из 502 161 опросного листа недействительными были признаны 2 590, количество опросных листов с отметкой "Да" – 471 603, количество опросных листов с отметкой "Нет" – 27 968.

"Таким образом из всех, принявших участие в голосовании по Стратегии развития, 94% проголосовали "За". Это очень хорошо. Мы хотим выразить благодарность всем жителям Нижегородской области за то, что не остались в стороне и с энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в голосовании, выразили свое мнение относительно направлений развития области", - сказал Сергей Дмитриев.

По мнению представителя областного комитета по установлению итогов голосования по стратегии, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова, голосование по Стратегии получило такой отклик, потому что этот документ касается жизни каждого нижегородца.

"Когда мы говорим, что Стратегия – это будущее всей Нижегородской области, мы подразумеваем каждого человека, проживающего в регионе. В Стратегии заложен самый главный фактор – это человек. Важно, чтобы каждая семья нашла себя в Стратегии и понимала: что будет иметь эта семья через 5-10-15 лет, что будут иметь престарелые родители, что будут иметь дети", - считает Владимир Солдатенков.

На территории Нижегородской области 9 сентября были открыты 1219 счетных участков, работу которых обеспечивали 2487 волонтеров. Как считает директор нижегородской областной общественной организации "Нижегородская Служба Добровольцев" Андрей Жильцов, вовлечение большого количества людей на добровольной основе и в процесс обсуждения Стратегии, и в организацию последующего голосования за нее, закономерно.

"Более 500 тысяч человек приняли участие сначала в обсуждении проекта Стратегии, таким образом выразили позицию добровольно, став волонтерами. Потом голосование организовали при помощи волонтеров. Видимо, концепция Года добровольца показывает, что 2018 год действительно стал переломным не только с точки зрения участия волонтеров в больших спортивных мероприятиях, но и с точки зрения участия волонтеров в жизни общества. Я надеюсь, что эта тема будет развиваться, тем более что очень большое внимание волонтерству и добровольчеству уделено в Стратегии развития", - отметил Андрей Жильцов.

Как сообщила представитель экспертно-координационной группы по обсуждению Стратегии, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, среди лидеров голосования за Стратегию развития не только крупные города, но и удаленные территории: Городецкий и Павловский районы, Арзамас. Причина этого, по мнению зампреда Заксобрания, кроется в следующем: у жителей не просто спросили их мнение, но и услышали его.

"Люди очень соскучились по тому, что их слышат, по тому, что именно они могут внести свой вклад в развитие своего муниципалитета, своего региона. У меня есть ощущение, что на нас всех - жителях Нижегородской области - такая ответственность колоссальная лежит, мы связаны теперь одной большой цепью - цепью развития Нижегородской области. И у меня есть ощущение, что мы справимся", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Она также отметила, что активное вовлечение нижегородцев в принятие важных для региона решений продолжится. Следующий этап – реализация Стратегии.

"Мы будем рады любому контакту с жителями. Сайт продолжает работать, мы как экспертная группа тоже будем продолжать работать. Мы будем очень рады, если нижегородцы будут и дальше так же активно относиться к Стратегии развития региона, к изменению жизни на своей территории. Голосование за Стратегию нам показало те приоритеты, которые люди считают важными. Теперь нам вместе ее реализовывать. Впереди - обсуждение конкретных программ, технологий, планов, дорожных карт, которые позволят нам не просто говорить о тех глобальных направлениях, целях и задачах, которые отражены в Стратегии, а которые позволят нам определить конкретные промежуточные результаты и достигать их, чтобы каждый житель Нижегородской области почувствовал на себе, что же значит реализация Стратегии развития региона", - рассказала Ольга Щетинина.

Что касается организации процесса голосования за Стратегию, то областной комитет отметил, что и на горячую линию, и в Ситуационный центр Общественной палаты поступали обращения от граждан, которые не обнаруживали рядом со своими избирательными участками счетных участков по голосованию за Стратегию.

"Действительно такие вещи встречались", - пояснила Ольга Щетинина. - "Они объясняются тем, что голосование за Стратегию проходило в непосредственной близости к избирательным участкам по выборам губернатора Нижегородской области и не везде была возможность соблюсти строгие требования избирательного законодательства".

При этом там, где счетных участков не было, работали волонтеры, которые объясняли нижегородцам, где можно проголосовать за Стратегию развития и показывали место ближайшего счетного участка.

"Кого-то в этом смысле мы, конечно, потеряли. Я уверена, что у них есть своя позиция за Стратегию или против нее, и им хотелось ее выразить именно на том участке, куда они пришли голосовать за губернатора региона. Мы приносим свои извинения. Наверное, было бы слишком амбициозной задачей организовать более 2-х тысяч участков по количеству избирательных комиссий. Тем не менее мы постарались сделать все возможное, и наши 1219 счетных участков были расположены практически на территории всех мест, организованных для голосования по выборам губернатора", - пояснила Ольга Щетинина.

Напомним, что в декабре 2017 года по инициативе главы региона Глеба Никитина началась разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Над документом работали более 400 экспертов регионального и федерального уровней.