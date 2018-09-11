Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2018 19:39  [782] Нижний сегодня: главные события дня
12 сентября 2018 19:36  [477] Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров поручил ускорить ремонт фасада школы №40
12 сентября 2018 19:27  [109] Более 40 управляющих компаний подключились к информационной системе "Наш Нижний"
12 сентября 2018 18:22  [699] Мемориальная доска погибшему в Чечне младшему сержанту Сергею Ковыляеву установлена в Дзержинске
12 сентября 2018 17:47  [136] Мастер-класс по мобильной грамотности прошел в Нижнем Новгороде для пожилых и людей с ограниченными возможностями
12 сентября 2018 17:30  [131] Форум "Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!" впервые прошел в нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 17:16  [162] Депутат нижегородской Думы сообщил о новых жалобах на неприятный запах воды в Автозаводском районе
12 сентября 2018 16:40  [947] Уровень безработицы в Дзержинске ниже среднего показателя по области по данным на 1 сентября 2018 года
12 сентября 2018 15:54  [1016] МЧС заявило об ухудшении обстановки с пожарами в Нижнем Новгороде в 2018 году
12 сентября 2018 14:58  [1126] Искусствовед и просветитель Михаил Казиник проведёт в Нижнем Новгороде серию лекций и семинар о школе будущего
Общество

Производящий военные машины нижегородский завод оштрафован за загрязнение реки и воздуха

12 сентября 2018 14:38  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Входящий в состав "Военно-промышленной компании" и производящий колесные бронетранспортеры, специальную технику на их базе и легкие бронированные машины "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, Нижегородская область) штрафован за загрязнение реки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба управления департамента Росприроднадзора по ПФО.

Специалисты ведомства в ходе проверки установили, АМЗ является водопользователем реки Шамка (приток р. Теша) и осуществляет сброс в водный объект ливневых вод с территории предприятия.

Однако анализы проб ливневых вод показали превышение предельно допустимых концентраций по фосфатам в три раза, что является нарушением закона "Об охране окружающей среды", а также Водного кодекса РФ.

По результатам проверки руководители завода оштрафованы от 80 и 10 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора посчитали, какой ущерб в результате сброса сточных вод получила река. Выяснилось, что эта сумма составляет 69 тысяч рублей. Предприятию предъявлено требование о добровольной выплате данной суммы.

Помимо этого, установлено, что АПЗ работает с нарушением требований в части охраны атмосферного воздуха в части выбросов предельно допустимым нормативам по взвешенным веществам в 7 раз, по железу - в 1,3 раза.

Из-за этого общая сумма штрафов на юридических и должностных лиц завода составила 200 тысяч рублей.

Предприятию выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph