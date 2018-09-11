Производящий военные машины нижегородский завод оштрафован за загрязнение реки и воздуха Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Входящий в состав "Военно-промышленной компании" и производящий колесные бронетранспортеры, специальную технику на их базе и легкие бронированные машины "Арзамасский машиностроительный завод" (АМЗ, Нижегородская область) штрафован за загрязнение реки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба управления департамента Росприроднадзора по ПФО.

Специалисты ведомства в ходе проверки установили, АМЗ является водопользователем реки Шамка (приток р. Теша) и осуществляет сброс в водный объект ливневых вод с территории предприятия.

Однако анализы проб ливневых вод показали превышение предельно допустимых концентраций по фосфатам в три раза, что является нарушением закона "Об охране окружающей среды", а также Водного кодекса РФ.

По результатам проверки руководители завода оштрафованы от 80 и 10 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора посчитали, какой ущерб в результате сброса сточных вод получила река. Выяснилось, что эта сумма составляет 69 тысяч рублей. Предприятию предъявлено требование о добровольной выплате данной суммы.

Помимо этого, установлено, что АПЗ работает с нарушением требований в части охраны атмосферного воздуха в части выбросов предельно допустимым нормативам по взвешенным веществам в 7 раз, по железу - в 1,3 раза.

Из-за этого общая сумма штрафов на юридических и должностных лиц завода составила 200 тысяч рублей.

Предприятию выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений.