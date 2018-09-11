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Общество

МЧС предупреждает о возможности ЧС из-за ветра и града в Нижегородской области 13 сентября

13 сентября 2018 09:28  [16] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за ветра и града в Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, на территории области ожидаются порывы юго-западного, западного ветра со скоростью до 15-20 м/с.

В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, МЧС предупреждает о возможном дожде и граде в регионе, из-за чего возможно увеличение количества ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта, также вероятны локальные подтопления, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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Теги:
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