Нижегородская прокуратура проведёт горячую линию по провалам на дорогах 14 сентября

Фото:
Прокуратура Нижнего Новгорода проведёт горячую линию по провалам на дорогах 14 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 13 сентября.
Согласно информации, горячая линия по вопросам наличия провалов на дорогах города будет проходить 14 сентября в период с 10:00 до 12:00. Жители могут обращаться по телефону 421-22-27.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+