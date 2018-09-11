Нижегородская прокуратура проведёт горячую линию по провалам на дорогах 14 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода проведёт горячую линию по провалам на дорогах 14 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 13 сентября.

Согласно информации, горячая линия по вопросам наличия провалов на дорогах города будет проходить 14 сентября в период с 10:00 до 12:00. Жители могут обращаться по телефону 421-22-27.