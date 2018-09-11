Последние новости рубрики Происшествия
13 сентября 2018 13:40  [16] Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за изнасилование незнакомой девушки в её квартире
13 сентября 2018 13:36  [22] Нижегородская прокуратура выясняет причины разлива растворителя с последующим пожаром на заводе в Дзержинске
13 сентября 2018 13:12  [83] Количество преступлений в сфере ЖКХ в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23%
13 сентября 2018 12:43  [405] Нарушение закона о трудоустройстве подростков выявлены в Нижегородской области
13 сентября 2018 11:56  [553] Нижегородку, не кормившую троих малолетних детей, приговорили к исправительным работам
13 сентября 2018 11:33  [103] Пенсионерка погибла из-за съезда автомобиля в кювет в Шарангском районе Нижегородской области 12 сентября
13 сентября 2018 11:22  [338] Трамвай насмерть сбил велосипедиста в Нижнем Новгороде 12 сентября
13 сентября 2018 10:35  [206] МЧС назвало эксплуатацию электрооборудования предварительной причиной пожара на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске
13 сентября 2018 09:58  [141] Ангар горел на Автозаводском шоссе в г.о. Дзержинск Нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 17:15  [347] Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске: хронология событий
Происшествия

Нижегородку, не кормившую троих малолетних детей, приговорили к исправительным работам

13 сентября 2018 11:56  [553] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорили жительницу Богородского района Нижегородской области к исправительным работам за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что женщина, являясь матерью малолетних детей 2006, 2011 и 2012 г.р., не заботилась об их физическом, нравственном, психическом и духовном развитии. Она злоупотребляла спиртными напитками, неоднократно покидала место жительства и оставляла детей без питания и ухода. Таким образом мать создавала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью детей.

В результате дети систематически голодали, носили грязную одежду и были лишены возможности полноценного физического и психического развития.

В прокуратуре добавили, что, узнав эти обстоятельства, органы опеки обратились в соответствующие инстанции и женщину лишили родительских прав.

Тогда же в отношении нее возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи месяцам исправительных работ.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph