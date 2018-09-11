Нижегородку, не кормившую троих малолетних детей, приговорили к исправительным работам Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорили жительницу Богородского района Нижегородской области к исправительным работам за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что женщина, являясь матерью малолетних детей 2006, 2011 и 2012 г.р., не заботилась об их физическом, нравственном, психическом и духовном развитии. Она злоупотребляла спиртными напитками, неоднократно покидала место жительства и оставляла детей без питания и ухода. Таким образом мать создавала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью детей.

В результате дети систематически голодали, носили грязную одежду и были лишены возможности полноценного физического и психического развития.

В прокуратуре добавили, что, узнав эти обстоятельства, органы опеки обратились в соответствующие инстанции и женщину лишили родительских прав.

Тогда же в отношении нее возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи месяцам исправительных работ.