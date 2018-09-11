Комитет ЗС НО по соцвопросам рассмотрит предложение упростить процедуру оформления льгот для многодетных семей Общество

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам рассмотрит предложение упростить процедуру сбора документов для оформления льгот многодетной семье.

Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, 12 сентября в Автозаводском районе состоялось заседание рабочей группы комитета по мониторингу правоприменения закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Провел выездное заседание председатель комитета Надир Хафизов.

Участники выездного заседания посетили детский сад № 122, центральную районную детскую библиотеку им. О.Кошевого, Комплексный центр социального обслуживания населения Автозаводского района. Члены экспертно-аналитической группы ознакомились с тем, как в этих учреждениях работают с многодетными семьями.

По словам Хафизова, в ходе заседания было высказано предложение упростить процедуру сбора документов для оформления льгот многодетной семье. "Здесь есть над чем поработать. Обязательно подумаем, как этот процесс оптимизировать. Труд многодетной мамы заслуживает особого уважения и отношения. Очевидно, что оформление необходимых документов не должно занимать много времени", - добавил депутат.

Все предложения, поступившие в рамках мониторинга закона, будут обобщены и систематизированы. В дальнейшем они станут основой для внесения изменений в действующий документ.

Следующее заседание рабочей группы по мониторингу закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей" пройдет 13 сентября в Городце.

СПРАВКА:

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода проживают 1 748 многодетных семей, в том числе с тремя детьми – 1 522 семьи, с четырьмя и более детьми – 226 семей. В многодетных семьях – 5 530 детей.