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Нарушение закона о трудоустройстве подростков выявлены в Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что речь идет о множественных нарушениях трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в одном из детских лагерей в Городецком районе области.
Проверка показала, что договор с подростками предусматривал возможность привлечения несовершеннолетних к работе в выходной и нерабочий праздничный день, что запрещено законом.
Кроме того, установлено, что зарплата несовершеннолетним не выплачивалась в установленные трудовым сроки.
Помимо этого, подростки работали без медицинских осмотров.
В связи с выявленными нарушениями в отношении директора детского лагеря городским прокурором вынесено восемь постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции.
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