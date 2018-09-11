Нарушение закона о трудоустройстве подростков выявлены в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нарушение закона о трудоустройстве подростков выявлены в Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что речь идет о множественных нарушениях трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в одном из детских лагерей в Городецком районе области.

Проверка показала, что договор с подростками предусматривал возможность привлечения несовершеннолетних к работе в выходной и нерабочий праздничный день, что запрещено законом.

Кроме того, установлено, что зарплата несовершеннолетним не выплачивалась в установленные трудовым сроки.

Помимо этого, подростки работали без медицинских осмотров.

В связи с выявленными нарушениями в отношении директора детского лагеря городским прокурором вынесено восемь постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафные санкции.