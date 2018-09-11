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Происшествия

Количество преступлений в сфере ЖКХ в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23%

13 сентября 2018 13:12  [84] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что нераскрытых дел в данной сфере в базе данных у прокуратуры нет. В январе-августе текущего года в суд направлено 26 таких уголовных дел.

Наиболее часто преступления в сфере ЖКХ совершаются путем присвоения денежных средств, поступивших от граждан за коммунальные услуги (около 50%) и мошенничества, связанного с хищением денежных средств.

За 8 месяцев размер добровольно возмещенного ущерба и имущества, на которое наложен арест по данным преступлениям, в 12 раз превысил показатели прошлого года и составил 61 млн рублей, а процент возмещения причиненного ущерба в 1,7 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

В прокуратуре добавили, что наиболее часто преступления в сфере ЖКХ в Нижегородской области совершаются в Московском районе Нижнего Новгорода и в Выксунском районе.

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