Количество преступлений в сфере ЖКХ в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23%

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Количество уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Нижегородской области за 8 месяцев выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что нераскрытых дел в данной сфере в базе данных у прокуратуры нет. В январе-августе текущего года в суд направлено 26 таких уголовных дел.
Наиболее часто преступления в сфере ЖКХ совершаются путем присвоения денежных средств, поступивших от граждан за коммунальные услуги (около 50%) и мошенничества, связанного с хищением денежных средств.
За 8 месяцев размер добровольно возмещенного ущерба и имущества, на которое наложен арест по данным преступлениям, в 12 раз превысил показатели прошлого года и составил 61 млн рублей, а процент возмещения причиненного ущерба в 1,7 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года.
В прокуратуре добавили, что наиболее часто преступления в сфере ЖКХ в Нижегородской области совершаются в Московском районе Нижнего Новгорода и в Выксунском районе.
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