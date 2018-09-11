Уголовное дело возбуждено в отношении ОАО "Нижегородский водоканал" по обвинению в неуплате более 65,8 млн рублей налогов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении ОАО "Нижегородский водоканал" по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ 13 сентября 2018 года.

По версии следствия, лицо из числа руководства предприятия подписало налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате налога на добавленную стоимость. Таким образом, компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 65 млн 836 тысяч рублей.

"Таким образом, ОАО "Нижегородский водоканал" не были отражены суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет в результате передачи неотделимых улучшений арендованного имущества", - сообщает следственное управление.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Отмечается, что в ходе расследования следователи предпримут меры для взыскания недоимки с предприятия в бюджет государства.