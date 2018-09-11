Фото:
Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за изнасилование незнакомой девушки в её квартире. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что вечером 10 июля 2018 года в подъезде одного из домов по пр. Ленина 39-летний мужчина незаконно проник в квартиру 22-летней девушки, где изнасиловал девушку. Отмечается, что потерпевшая не была его знакомой.
Как установили следователи СК, в тот день подсудимый находился в гостях у своей знакомой в одной из квартир этого подъезда. Выйдя из квартиры в подъезд, он увидел, как на этаж выше поднимается девушка, после чего проследовал за ней и совершил противоправные действия.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой применения насилия к потерпевшей). Вину подсудимый признал.
Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+