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Происшествия

Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за изнасилование незнакомой девушки в её квартире

13 сентября 2018 13:40  [151] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за изнасилование незнакомой девушки в её квартире. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что вечером 10 июля 2018 года в подъезде одного из домов по пр. Ленина 39-летний мужчина незаконно проник в квартиру 22-летней девушки, где изнасиловал девушку. Отмечается, что потерпевшая не была его знакомой.

Как установили следователи СК, в тот день подсудимый находился в гостях у своей знакомой в одной из квартир этого подъезда. Выйдя из квартиры в подъезд, он увидел, как на этаж выше поднимается девушка, после чего проследовал за ней и совершил противоправные действия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой применения насилия к потерпевшей). Вину подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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