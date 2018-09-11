Жители Дзержинска Нижегородской области примут участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации – 2018" 15 сентября Спорт

Дзержинск Нижегородской области станет одной из площадок Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2018" 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 13 сентября.

Как сообщается в пресс-релизе, забеги пройдут на дистанциях от 600 до восьми тысяч метров в зависимости от возрастной категории участников (от 10 до 60 лет). Также предусмотрен семейный забег (дети 2010 года рождения и моложе в сопровождении родителей или родственников) и забег для людей с ограниченными возможностями (оба забега без определения победителя и призеров). Отмечается, что для допуска к участию в соревнованиях необходимо наличие справки от врача.

Победители в каждой возрастной категории будут награждены кубками, медалями и дипломами.

Старт и финиш забегов, сбор и регистрация участников в день соревнований будут проходить на площади Свадебной напротив Дворца культуры химиков (пр. Ленина, 62).

Напомним, что в прошлом году в Дзержинске в забегах в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2017" приняли участие порядка 2,2 тысячи человек.

СПРАВКА:

"Кросс нации" впервые был проведен в России 3 октября 2004 года, тогда на старт вышли 278 тысяч любителей спорта из 21 города. В 2018 году участие в дне бега примут более 85 субъектов Российской Федерации.