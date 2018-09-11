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Общество

Представители власти и омбудсмена встретятся с жителями Арзамасского района Нижегородской области 12 октября

13 сентября 2018 14:33  [97] Общество
Администрация г.Арзамас

Администрация г.Арзамас

Фото: НИА Нижний Новгород

Уполномоченные лица органов исполнительной власти и аппарата по правам человека в Нижегородской области проведут прием граждан в администрации Арзамасского района 12 октября. Об этом сообщает приемная губернатора и правительства региона.

Прием граждан состоится с 11:00 до 13:00.

Желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: 8(831) 439-04-98 и 430-96-39.

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