Нижегородцы сообщают о 15-метровом фонтане из-за утечки на водопроводе в Сормовском районе Происшествия

Очевидцы сообщают о 15-метровом фонтане воды, образовавшемся из-за утечки на водопроводе, в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Информация о бьющем из-под земли фонтане воды на пр. Кораблестроителей появилась в соцсетях 13 сентября 2018 года.

"А в Сормовском районе появился неофициальный фонтан, высотой с пятиэтажный дом. "Открытие" состоялось на пр. Кораблестроителей", - пишут очевидцы.

Согласно информации, на месте уже работает водооткачивающая техника.

Как уточнили агентству в пресс-службе "Нижегородского водоканала", на пр. Кораблестроителей произошла утечка из колодца. К вечеру неисправность планируется устранить.