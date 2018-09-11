Нижегородская область и Сербия договорились о фундаментальном развитии сотрудничества Экономика

встреча Евгения Люлина с делегацией Сербии Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородская область и Сербия договорились о фундаментальном развитии сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такая договоренность достигнута в ходе встречи и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина с делегацией Сербии, которая посетила регион во главе с министром промышленности, энергетики и горного дела республики Петаром Джокичем.



В пресс-службе отметили, что нижегородская область и Сербия в мае 2018 года заключили соглашение о сотрудничестве, в котором обозначены более 15 направлений, касающихся промышленного производства, сельского хозяйства, научной и гуманитарной сферы.

Евгений Люлин отметил, что глава региона Глеб Никитин поставил задачу кратно увеличить экспортный потенциал Нижегородской области - до $5 млрд. в ближайшие годы.

"И наше соглашение с Республикой Сербской один из важных шагов в развитии и реализации этих задач. Конечно, сегодня уже существует экономическое, политическое, культурное и духовное сотрудничество между нашими странами, но мы говорим о серьезном, фундаментальном развитии", - сказал и.о. вице-губернатора.

"Мы приготовили целый ряд предложений о сотрудничестве от наших промышленников, представителей бизнеса и сельского хозяйства, потому что в этих сферах у нас есть много возможностей для серьезной совместной работы. Таким образом мы будем развивать и собственную экономику и помогать развивать экономику Сербии. Вместе мы можем сделать очень много", - добавил он.

Евгений Люлин передал Петару Джокичу предложения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, в том числе пищевой, в сфере инвестиций, туризма, культуры и образования.

"Я хотел бы поблагодарить жителей Нижегородской области за гостеприимство. Можно сказать, что первый реальный шаг к сотрудничеству уже сделан - подписано соглашение о сотрудничестве между государственными вузами Нижегородской области и Сербии по образовательному обмену студентов и преподавателей.

Кроме того, хотелось бы отметить плотное сотрудничество Православной церкви наших стран. Сегодня идет реализация проекта по строительству русского собора в нашей столице. Это будет первый собор, который посвящен императорской семье Романовых на Балканах вообще. Рядом с собором разместится огромный Русский православный центр. Сербию и Россию объединяют многовековые традиции, вера, культура и история, и мы просто обязаны совместно и работать и реализовывать различные проекты", - отметил Петер Джокич.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с $3 до $5 млрд. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них - региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.