Общественный совет при ЗС НО обсудил план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественный совет при Законодательном собрании Нижегородской области обсудил план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание общественного совета состоялось 12 сентября в Нижегородском институте управления – филиала РАНХиГС. Основной темой обсуждения стали предложения общественности в проект плана мероприятий Законодательного Собрания по противодействию коррупции на 2018-2020 годы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации "О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы". Напомним, Президент летом этого года поручил Правительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.

Как сообщается в пресс-релизе, план мероприятий предполагает проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов Нижегородской области и проектов постановлений регионального парламента, обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки государственных гражданских служащих аппарата в сфере противодействия коррупции, размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Законодательного Собрания результатов деятельности в сфере противодействия коррупции. Также были рассмотрены вопросы, связанные с антикоррупционной пропагандой и антикоррупционным образованием.

Депутат ЗС НО Николай Шкилёв отметил, что одним из действенных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений является предотвращение конфликта интересов. "Президент России в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации еще раз подчеркнул, что коррупция является препятствием для развития России. На государственном уровне уделяется особое внимание профилактике коррупции на госслужбе", - подчеркнул он.

"Законодательное Собрание проводит большую просветительскую работу с учебными заведениями и уделяет значительное внимание антикоррупционной пропаганде, начиная со школьной скамьи. Проводим лекции, встречи, различные конкурсы. Ведь важно рассказывать подрастающему поколению о вреде подобного явления на развитие общества", - отметила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Марина Еминцева.

По словам председателя Совета Бориса Шахова, все поступившие в ходе дискуссии предложения будут направлены в профильный комитет Законодательного Собрания для дальнейшей работы.