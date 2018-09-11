"Более 800 объектов благоустройства будет сдано в Нижегородской области до конца года", – Денис Москвин Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

"Работы в рамках нынешнего этапа проекта "Формирование комфортной городской среды" перешли в завершающую стадию: по всему региону активно сдаются объекты, благоустроенные в этом году", – сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин 13 сентября 2018 года.

По его информации, всего в этом году будет сдано 793 благоустроенные дворовые территории, 67 крупных общественных пространств и шесть парков. На это выделено порядка 2 млрд рублей.

Депутат Госдумы также сообщил, что сейчас "Единая Россия" ведет активную работу по проверке качества проведенных работ на объектах, которые сдают подрядчики.

Денис Москвин посетил Дальнеконстантиновский и Вадский районы, где принял участие в открытии новых общественных пространств.

В Вадском районе на ул. Юбилейной появился новый сквер, а также современная спортивная площадка с футбольным и волейбольным полем. В Дальнеконстантиновском районе было благоустроено общественное пространство площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь появились детские игровые комплексы, спортивные площадки, установлено уличное освещение, малые архитектурные формы, скамейки, вазоны, вымощены тротуары.

"Особенность и уникальность этого проекта в том, что решения, что именно, где и как благоустраивать, принимали сами жители. И те поручения, которые давали нам наши земляки, мы обязаны выполнить качественно. Всё лето члены нашей Партии в каждом населенном пункте, попавшем в проект, проверяли, мониторили ход работ, встречались с подрядчиками и жителями. И все объекты, которые сейчас сдаются, разумеется, подвергаются жесткому контролю, жесткому аудиту", - рассказал Денис Москвин.

По словам Дениса Москвина, этот год для Нижегородской области стал рекордным с точки зрения благоустройства, однако в следующем году работы будут продолжены.

"Совершенно по-другому сейчас начинают выглядеть наши населенные пункты: это и парки, и скверы, и дворы, и улицы. Всё это – качество жизни, и мы видим, что оно растет. Это то, о чем говорил Президент в своем обращении к Федеральному Собранию, это те задачи, которые сейчас ставит избранный губернатор Глеб Никитин при реализации долгосрочной программы развития Нижегородской области. И мы обязательно в следующем году продолжим и увеличим финансирование", - добавил он.