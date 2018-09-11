Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2018 15:50  [75] "Более 800 объектов благоустройства будет сдано в Нижегородской области до конца года", – Денис Москвин
13 сентября 2018 15:44  [70] Общественный совет при ЗС НО обсудил план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
13 сентября 2018 15:03  [92] Комиссия нижегородской Думы одобрила увеличение резервного фонда на 15 млн рублей
13 сентября 2018 14:33  [98] Представители власти и омбудсмена встретятся с жителями Арзамасского района Нижегородской области 12 октября
13 сентября 2018 14:06  [111] Нижегородский фонд капремонта ужесточил требования к подрядчикам
13 сентября 2018 12:57  [120] Международные детские соревнования по робототехнике планируется провести в Нижнем Новгороде в мае 2019 года
13 сентября 2018 11:10  [112] Нижегородская прокуратура проведёт горячую линию по провалам на дорогах 14 сентября
13 сентября 2018 10:56  [908] Смертность от онкологии и туберкулёза снизилась на 5% в Нижегородской области за январь-июль
13 сентября 2018 10:38  [179] Публичные слушания по проекту изменений в генплан относительно Почаинского оврага пройдут в Нижнем Новгороде 2 октября
13 сентября 2018 10:08  [158] Общественные обсуждения по проекту рекультивации Шуваловской свалки пройдут в Нижнем Новгороде 15 октября
Общество

"Более 800 объектов благоустройства будет сдано в Нижегородской области до конца года", – Денис Москвин

13 сентября 2018 15:50  [75] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

"Работы в рамках нынешнего этапа проекта "Формирование комфортной городской среды" перешли в завершающую стадию: по всему региону активно сдаются объекты, благоустроенные в этом году", – сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин 13 сентября 2018 года.

По его информации, всего в этом году будет сдано 793 благоустроенные дворовые территории, 67 крупных общественных пространств и шесть парков. На это выделено порядка 2 млрд рублей.

Депутат Госдумы также сообщил, что сейчас "Единая Россия" ведет активную работу по проверке качества проведенных работ на объектах, которые сдают подрядчики.

Денис Москвин посетил Дальнеконстантиновский и Вадский районы, где принял участие в открытии новых общественных пространств.

В Вадском районе на ул. Юбилейной появился новый сквер, а также современная спортивная площадка с футбольным и волейбольным полем. В Дальнеконстантиновском районе было благоустроено общественное пространство площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь появились детские игровые комплексы, спортивные площадки, установлено уличное освещение, малые архитектурные формы, скамейки, вазоны, вымощены тротуары.

"Особенность и уникальность этого проекта в том, что решения, что именно, где и как благоустраивать, принимали сами жители. И те поручения, которые давали нам наши земляки, мы обязаны выполнить качественно. Всё лето члены нашей Партии в каждом населенном пункте, попавшем в проект, проверяли, мониторили ход работ, встречались с подрядчиками и жителями. И все объекты, которые сейчас сдаются, разумеется, подвергаются жесткому контролю, жесткому аудиту", - рассказал Денис Москвин.

По словам Дениса Москвина, этот год для Нижегородской области стал рекордным с точки зрения благоустройства, однако в следующем году работы будут продолжены.

"Совершенно по-другому сейчас начинают выглядеть наши населенные пункты: это и парки, и скверы, и дворы, и улицы. Всё это – качество жизни, и мы видим, что оно растет. Это то, о чем говорил Президент в своем обращении к Федеральному Собранию, это те задачи, которые сейчас ставит избранный губернатор Глеб Никитин при реализации долгосрочной программы развития Нижегородской области. И мы обязательно в следующем году продолжим и увеличим финансирование", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph