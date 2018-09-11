Комиссия нижегородской Думы одобрила передачу в безвозмездное пользование здания по ул. Грузинской для "СССР" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по имуществу одобрила передачу в безвозмездное пользование здания по ул. Грузинской для НРОО "Студия современной социальной рекламы" (СССР). Решение было принято на заседании 13 сентября, окончательно депутаты проголосуют на заседании 19 сентября.

Подвал в доме № 4 на ул. Грузинской площадью 148,4 кв.метров 1917 года постройки планируется передать некоммерческой организации в безвозмездное пользование под новое городское творческое пространство "Цоколь" сроком на пять лет.

Депутат Евгений Лазарев заметил, что здание в центре города обладает большой ценностью, особенно для ведения коммерческой деятельности. По итогам короткого обсуждения депутаты все же решили поддержать некоммерческую организацию.

Президент НРОО "СССР" Олег Шакирский рассказал корреспонденту НИА "Нижний Новгород", что получение помещения в безвозмездное пользование – это необходимость.

"Цоколь много лет стоит бесхозный. Здесь будет творческое пространство для искусства, для обсуждений проектов. Это будет приют музыкантов и художников. Я летом провожу дворовники на Грузинке, а окна цоколя дома № 4 – это стыковка с нашим двориком, поэтому мы попросили именно это здание. Скоро зима, нужна какая-то крыша и расширение возможностей. Сейчас внутри полная разруха, нет электричества и воды. За свой счет будем приводить в порядок помещения", - пояснил Шакирский.