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Экономика

Государственный архив будет частично перемещен в здания на ул. Н. Прибоя в Нижнем Новгороде

13 сентября 2018 17:30  [100] Экономика

Фото: yandex.ru/maps/

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Государственный архив области будет частично перемещен в здания на ул. Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде. Решение об исключении зданий из перечня имущества для приватизации, для последующей передачи из муниципальной в региональную в собственность было принято на заседании комиссии Гордумы по имуществу 13 сентября 2018 года, окончательно депутаты одобрят передачу зданий на Думе 19 сентября.

"Если правительство области реконструирует и приведет в порядок здания, то мы получим объект, который будет радовать глаз горожан, где будет госархив. Может быть, будет возведено новое или отремонтированы существующие здания", - рассказал председатель комиссии Гордумы по имуществу Кирилл Лазорин.

Речь идет о семи зданиях по ул. Н. Прибоя, 12 Г (литерыА,А1,Б,В,Д,Е,Ж,Л), в том числе трехэтажном производственном здании, гараже, котельной, здании-проходной, трансформаторной и складском помещении.

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