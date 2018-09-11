Дуэльное фехтование и конный турнир состоятся на фестивале в Нижнем Новгороде 15-16 сентября Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Дуэльное фехтование и конный турнир состоятся на фестивале в Нижнем Новгороде 15-16 сентября. Об этом сообщает администрация города.

XI ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции эпохи средневековья "Приволжский штандарт" пройдет на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор". Мероприятие состоится уже в 11 раз. За эти годы участниками фестиваля стали более 15 тысяч человек.

"Движение исторической реконструкции, частью которой является фестиваль, - это уникальное соединение традиций, рождающееся при воссоздании материальной культуры исторических эпох различных регионов мира", - говорится в сообщении.

Участники фестиваля воссоздают быт, костюмы, воинские традиции и культурные аспекты жизни предков.

В этом году впервые в программе фестиваля планируется состоится дуэльное фехтование, конные рыцари и конный турнир, а также три спектакля средневекового театра.

Кроме того, программа предусматривает исторический бой, ярмарку средневековых товаров и народных промыслов, мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму, исторические танцы, музыкальную программу (хедлайнер - LaVerden: средневековая музыка).

В "Приволжском штандарте" примут участие представители клубов исторической реконструкции и исторического фехтования из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородска, Дзержинска, Казани, Кирова, Москвы, Павлова, Перми, Санкт-Петербурга, Чебоксар и ряда других городов.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация "Берн-НН" и клуб исторической реконструкции "Шторм" при поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода.