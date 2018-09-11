"Выбросы Кстовского НПЗ находятся на уровне ниже разрешенного", - результаты мониторинга гослаборатории Общество

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез Фото: НИА Нижний Новгород

Выбросы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" находятся на уровне ниже разрешенного. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга государственной лаборатории.

На прошлой неделе Кстово охватила волна недовольства местной экологией: жители жаловались на химические запахи в воздухе, особенно в микрорайонах, расположенных в непосредственной близости от промзоны. Некоторые горожане предположили, что это может быть связано с технологическим процессом на ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", в частности, с большой ремонтной кампанией на предприятии.

В пресс-службе завода сообщили, что в сентябре на предприятии ведется масштабный ремонт 14 установок. В настоящее время уже выведены в ремонт установки производства каталитического крекинга №1, идет подготовка к останову второго комплекса и установки первичной переработки нефти АВТ-5. При этом процесс вывода в ремонт технологических объектов не может являться причиной негативных изменений экологической обстановки. Подготовка к ремонту происходит в плановом режиме, нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и сбросов не допущено.

Подтверждением тому являются результаты ежедневных замеров концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия, на границе санитарно-защитной зоны и на территории близлежащих населенных пунктов.

Мониторинг проводится собственной лабораторией контроля окружающей среды. При этом деятельность предприятия контролируют государственные надзорные органы.

В частности, замеры уровней загрязнения атмосферного воздуха также осуществляют ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах", ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений" по Приволжскому федеральному округу, ФГБУ "Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями".

Результаты мониторинга государственных лабораторий также подтверждают, что по веществам, характерным для выбросов нефтеперерабатывающего предприятия, концентрации не только не превышают предельно допустимых, но и находятся на уровне ниже разрешенного.

"ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" предпринимает все возможные усилия для снижения уровня экологической нагрузки. За прошедшие 15 лет только капитальные затраты в природоохранные мероприятия и технологии составили более 9 млрд рублей", - сообщили на заводе.

"В кстовской промзоне расположено около 40 предприятий нефтехимического, строительного, коммунального направления, и далеко не все они имеют такие современные технологии и такой высокий уровень контроля экологической обстановки. Что касается резких химических запахов, ощущавшихся на прошлой и на этой неделе и не характерных для нефтепереработки, определено, что источник находился вне нашего предприятия", - добавили на ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".