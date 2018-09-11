Расширение пр.Ленина и строительство фонтана на Торговой площади станут подарком жителям Дзержинска к 90-летию города Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Расширение пр.Ленина и строительство фонтана на Торговой площади станут подарком жителям Дзержинска к 90-летию города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе пояснили, что 13 сентября в администрации Дзержинска состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором утвердили итоги голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в связи с празднованием 90-летия города в 2020 году.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности главы администрации Дзержинска Анатолий Слизов, заместитель главы администрации Александр Кабанов, директор департамента управления делами администрации Дзержинска Сергей Архипов, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Вадим Нанаев, первый заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Петр Лунин и другие лица.

В ходе заседания были озвучены итоги голосования по отбору общественных территорий, которое проводилось 9 сентября текущего года на базе 62 пунктов. В нем приняло участие более 12,5 тысяч человек. В бюллетень для голосования были включены пять объектов. Дзержинцы при желании могли отдать свой голос не за один, а сразу за несколько объектов, вошедших в перечень.

В итоге за расширение проспекта Ленина до четырех полос (от площади Дзержинского до улицы Клюквина) свои голоса отдали почти 5 тысяч человек, за строительство фонтана на Торговой площади - 4,5 тысяч, за благоустройство дендрария – 4,2 тысячи, за строительство велодорожки (ул. Терешковой - ул. Пушкинская - п. Пушкино - п. Желнино) - 2,3 тысячи голосов; за строительство фонтана на Театральной площади - 2,3 тысячи голосов.

Кроме того, в бюллетене была предусмотрена пустая строка, куда все желающие могли вписать предложения по благоустройству других объектов. Таких дополнительных предложений по итогам голосования поступило 1,2 тысячи (эти предложения поступили, в основном, от жителей поселков и касались в большинстве своем не общественных пространств, а ремонта поселковых дорог, газификации и т.д.).

"Жители Дзержинска к 90-летию города выбрали проект расширения проспекта Ленина до четырех полос на участке от площади Дзержинского до улицы Клюквина. После утверждения этого решения начнется практическая работа во взаимодействии с правительством Нижегородской области. Когда она будет выполнена, тогда от Автозаводского шоссе до проспекта Свердлова транспорт будет двигаться по дороге с двумя полосами в одном направлении и с двумя полосами в обратном направлении. С точки зрения дорожно-транспортной сети Дзержинска это очень важно, поскольку на протяжении всего проспекта Ленина будет обеспечен свободный проезд, без зауженных отрезков", - отметил Петр Лунин.

Он добавил, что реализация проекта может начаться в 2019 году и завершиться весной 2020 года ко Дню города (отмечается в последнюю субботу мая). Общая стоимость работ может составить от 20 до 25 млн рублей.

В ходе заседания от участников совещания поступило несколько предложений. Во-первых, предложить к благоустройству не один, а два проекта, поскольку разница голосов, отданных за проект-победитель и проект, занявший в ходе голосования второе место (строительство фонтана на Торговой площади), несущественна. Предложение было поддержано участниками заседания.

Во-вторых, было предложено проработать проект благоустройства дендрария, который занял третье место в голосовании 9 сентября. Эта инициатива тоже нашла поддержку у членов комиссии.

Кроме того, участники заседания поддержали необходимость проведения анализа дополнительных 1986 предложений, которые хотя и не связаны с благоустройством общественных пространств городского округа город Дзержинск, но, тем не менее, отражают то, что интересует и волнует горожан.