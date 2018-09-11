Четыре школы построят в Нижегородской области в 2019 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Четыре школы построят в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вопросы капитального ремонта и строительства новых школ обсуждались 13 сентября на заседании регионального кабмина.

"До 2020 года мы предполагаем введение около 7 тысяч мест в общеобразовательных учреждениях. В следующем году мы откроем четыре новые школы, две из которых - в Нижнем Новгороде", - сказал на заседании глава региона Глеб Никитин.

По его инициативе в 2018 году на капитальный ремонт учреждений образования из областного бюджета было выделено 438 млн рублей. Предполагается ремонт 100 образовательных учреждений.

Как отметил на заседании министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, средства направляются на ремонт тех образовательных учреждений, где "ситуация требует безотлагательного вмешательства".

"Прежде всего - на выполнение требований Роспотребнадзора и Роспожарнадзора и на ремонт кровель", - уточнил Сергей Злобин.

Проект "Капитальный ремонт образовательных учреждений Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" предусматривает комплексный капитальный ремонт 265 образовательных учреждений в срок 2020-2029 гг. и предполагает общий объем финансирования в размере 21,1 млрд рублей.

"Сейчас идет два параллельных процесса: с одной стороны - мы актуализируем долгосрочную программу, а с другой - уже начали капитальный ремонт", - пояснил Глеб Никитин.