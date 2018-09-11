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Экономика

Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области

13 сентября 2018 15:20  [26] Экономика
Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области

Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Уборка зерновых культур завершается в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

На нижегородских полях сжато 520,7 тысяч га (95,7% от общего объема) зерновых культур, намолочено 1,1 млн тонн зерна (93,1%) при средней урожайности 21,3 ц/га.

По данным министерства, всего в 2018 году планируется собрать около 1,2 млн тонн зерна.

"В этом году качество зерна выше, чем в прошлом году. Содержание клейковины в зерне составляет не ниже 20% - это очень хороший показатель", - сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

"На качество зерна повлияли принятые меры по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений", - добавил он.

В настоящее время также продолжается уборка картофеля, овощей, технических и масличных культур и заготовка кормов. Активными темпами ведется сев озимых культур - посеяно 169,8 тысяч га (88,2%).
Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.

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