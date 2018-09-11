Госдума приняла в I чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдума приняла в I чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Как сообщает пресс-служба, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.



"Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон "О занятости населения", в бюджетный кодекс, в налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные президентом изменения в уголовный кодекс", - отметил Исаев.

По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. "Данный законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление", - подчеркнул Исаев.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная - применяться в "наиболее вопиющих, циничных случаях". "Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу", - отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России".

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

По словам Исаева, необоснованный отказ при приеме на работу - достаточно доказуемая вещь.

"Недавно мы запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приеме на работу и установили за это административный штраф. Человек пришел устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный отказ в приеме на работу", - пояснил Исаев.

Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами.

"Государство в переходный период берет под защиту определенную категорию, как в свое время взяло под защиту беременных женщин и молодых матерей, потому что была проблема с их увольнениями с работы и с их непринятием на работу. Президент предложил нам именно это решение. "Единая Россия" единогласно проголосует в поддержку предложения президента", - заключил Исаев.