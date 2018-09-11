Нижегородская область стала центром внимания иностранных журналистов Политика

Ольга Гусева на встрече с журналистами из Польши Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородская область стала центром внимания иностранных журналистов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о журналистах из Польши, которые посетили нижегородскую область в рамках пресс-тура по России. С делегацией встретилась директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева.

В ходе мероприятия она познакомила гостей региона с текущим состоянием отношений Нижегородской области и Польши, охарактеризовала основные тенденции двусторонней торгово-промышленной кооперации и отметила активное сотрудничество между вузами региона и Польши.

Польские журналисты проявили интерес к международной жизни Нижегородской области, наследию региона после Чемпионата мира по футболу, а также состоянию и перспективам развития сотрудничества региона с Польшей.

По итогам встречи Ольга Гусева пригласила делегацию журналистов Польши и их соотечественников, заинтересованных в развитии делового и гуманитарного сотрудничества, посетить регион повторно. По ее мнению, отличным примером двустороннего взаимодействия может стать проведение мероприятий в формате фестиваля, такого как "Дни Польши", в рамках которого для развития двусторонних экономических связей возможно организовать круглые столы с участием представителей нижегородских и польских предприятий.

"На протяжении восьми лет Польша входит в первые 15 стран-контрагентов Нижегородской области и является традиционным партнером региона. Соглашение о сотрудничестве от 2000 года со Свентокшиским воеводством является правовой основой для дальнейшего развития отношений, однако важна инициатива обеих сторон", - заявила Ольга Гусева по итогам встречи.