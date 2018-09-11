Курсы каратэ для пенсионеров открылись в Нижнем Новгороде Спорт

Занятие по карате для пенсионеров Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Курсы каратэ для пенсионеров открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Курсы проводит нижегородская федерация каратэ, которая выиграла грант на всероссийском конкурсе "Активное поколение", представив проект "Каратэ для долголетия".

Благодаря этому нижегородские пенсионеры сегодня смогут познакомиться с восточными единоборствами и пройти бесплатные тренировки по каратэ на базе клуба "Футагава". Тренировки стартовали 12 сентября, и будут проводиться дважды в неделю.

"Мы хотим, чтобы нижегородцы жили так же долго, как жители Японии. Там пенсионеры очень активно занимаются каратэ, многие после 60 лет только начинают занятия единоборствами. В этом виде спорта нет возрастных рамок, люди могу заниматься, пока позволяют силы и возможности. В Нижнем Новгороде желающих заниматься очень много, и у нас появилась идея в будущем организовать подобные курсы в каждом районе города", - сказал вице-президент нижегородской региональной федерации каратэ Андрей Груздев.

Пилотная программа предполагает восемь занятий два раза в неделю по полтора часа. Основа обучающей программы - это общая физическая подготовка, поддержание тонуса мышц и базовые навыки самообороны.

После обучения участникам организуют показательные выступления перед другими каратистами на межрегиональном турнире.