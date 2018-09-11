Отопление начнет поступать в дома нижегородцев предположительно после 25 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопление начнет поступать в дома нижегородцев предположительно после 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба АО "Теплоэнерго", такое предположение сделал генеральный директор компании Илья Халтурин.

"К пуску тепла мы готовы, но официально сезон стартует с выходом постановления главы города при наступлении соответствующих погодных условий. По прогнозам синоптиков, норматив по старту отопительного периода будет соблюден не раньше 25 сентября 2018 года", - сказал он.

В пресс-службе добавили, пробные пуски систем теплоснабжения начнутся с 17 сентября 2018 года. В ходе пробных топок специалисты компании проверяют оборудование котельных и работу тепловых сетей на предмет выявления возможных дефектов для их незамедлительного устранения.

Пробные пуски являются завершающим этапом подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. До начала отопительного сезона будут проведены пробные пуски систем теплоснабжения от всех источников, находящихся под управлением компании.

В пресс-службе добавили, что регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

"В рамках подготовки к отопительному периоду ремонтные и профилактические работы были выполнены на всех котельных. Гидравлические испытания прошли все сети в зоне ответственности Теплоэнерго. Сети, которые не выдержали испытаний - отремонтированы. Ремонту подверглись порядка 30 км сетей", - пояснил Илья Халтурин.

В течение нескольких лет Теплоэнерго применяет двухэтапную технологию пуска тепла: заблаговременное заполнение и установка систем на циркуляцию, а затем, с официальным началом отопительного сезона – нагрев теплоносителя. Так жилищным организациям проще регулировать и проводить наладку внутренних систем отопления, что ускоряет процесс подачи тепла в квартиры.

По состоянию на 13 сентября готовность социальных к началу отопительного сезона составляет 97%, жилых домов - около 93%.

СПРАВКА:

В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.