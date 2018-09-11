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Бизнес

Общественные обсуждения вопросов тарифного регулирования прошли в Нижнем Новгороде

13 сентября 2018 16:15  [61] Бизнес

Общественные обсуждения вопросов тарифного регулирования прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что необходимость в общественных обсуждениях возникла в связи с тем, что сейчас на федеральном уровне предлагается утвердить единый законопроект о тарифах вместо множества разрозненных региональных нормативных актов.

Мероприятие по обсуждению провели 13 сентября руководитель нижегородской службы по тарифам Алексей Малухин и глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Михаил Теодорович.

Также участниками дискуссии стали представители Ассоциации антимонопольных экспертов, ФАС РФ и предприятий - естественных монополистов.

В разрабатываемом едином законопроекте "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)" предусмотрены и новшества, в том числе еще одна форма тарифного регулирования - регуляторный контракт, публикация тарифной заявки в информационной системе "ЕИАС", создание советов потребителей. Главная задача принимаемого закона - сформировать единый и прозрачный законодательный базис в сфере государственного регулирования цен и тарифов.

"Это нужный для нас законопроект. Единые подходы тарифообразования, независимо от ресурса - будь то газоснабжение, отопление, электроэнергия или водоснабжение - облегчат работу и региональной службе по тарифам, и ресурсоснабжающим организациям, которые будут четко знать, какой пакет документов необходимо собрать для получения тарифа, и, в конечном итоге, потребителям", - сказал Алексей Малухин.

Также участники дискуссии обсудили практику борьбы с картелями, изменения принципов контроля в сфере госзакупок, взыскание убытков от нарушений антимонопольного законодательства.

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