Электричество отключено в четырёх домах и школе в Приокском районе Нижнего Новгорода 14 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электричество отключено в четырёх домах и школе в Приокском районе Нижнего Новгорода 14 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГО и ЧС.

Согласно информации, отключения производятся в связи с плановыми работами на системах ЖКХ. Так, с 09:00 до 16:00 отключена электроэнергия на пяти объектах в Приокском районе: в четырёх домах по ул.40 лет Победы, №№1, 2, 3, 16 и в школе №134.

Кроме того, также из-за планового ремонта, в четырёх домах в Канавинском и Ленинском районах отключена горячая вода: с 09:00 до 13:00- на ул. Сергея Акимова, №№8 и 9, с 10:00 ДО 14:00 – НА ул.Голубева, №№6/3, 6/5.