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Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП с фронтальным погрузчиком в Кстовском районе Нижегородской области 13 сентября

14 сентября 2018 11:04  [196] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мотоциклист погиб при столкновении с фронтальным погрузчиком в Кстовском районе Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 23:30 на 437 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 25-летний водитель мотоцикла Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с фронтальным погрузчиком KOMATSU. По информации УГИБДД, мужчина не имел прав управления транспортным средством, мотоцикл был без госномеров.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.

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