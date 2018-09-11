Мотоциклист погиб в ДТП с фронтальным погрузчиком в Кстовском районе Нижегородской области 13 сентября

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Мотоциклист погиб при столкновении с фронтальным погрузчиком в Кстовском районе Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 23:30 на 437 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 25-летний водитель мотоцикла Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с фронтальным погрузчиком KOMATSU. По информации УГИБДД, мужчина не имел прав управления транспортным средством, мотоцикл был без госномеров.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.
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