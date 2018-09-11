Иномарка насмерть сбила мужчину в Арзамасском районе Нижегородской области 13 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила неустановленного пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ДТП произошло в 19:30 на 13 км автодороги Выездное – Шерстино. По данным УГИБДД, 57-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.



В результате ДТП пешеход погиб, его личность устанавливается.