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Происшествия

Иномарка насмерть сбила мужчину в Арзамасском районе Нижегородской области 13 сентября

14 сентября 2018 11:16  [107] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила неустановленного пешехода в Арзамасском районе Нижегородской области 13 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ДТП произошло в 19:30 на 13 км автодороги Выездное – Шерстино. По данным УГИБДД, 57-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход погиб, его личность устанавливается.

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