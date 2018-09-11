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Происшествия

Руководитель подразделения Автозаводской администрации Нижнего Новгорода скрыл сведения о доходах на 100 тыс рублей

14 сентября 2018 11:21  [185] Происшествия

Руководитель структурного подразделения администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода скрыл сведения о доходах на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Нарушение коррупционного законодательства выявлено в ходе проверки администрации района.

По итогам проверки установлено, что руководитель одного из структурных подразделений администрации не предоставил сведения о доходах на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Прокуратура внесла в адрес главы администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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