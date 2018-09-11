Руководитель подразделения Автозаводской администрации Нижнего Новгорода скрыл сведения о доходах на 100 тыс рублей

Руководитель структурного подразделения администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода скрыл сведения о доходах на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Нарушение коррупционного законодательства выявлено в ходе проверки администрации района.
По итогам проверки установлено, что руководитель одного из структурных подразделений администрации не предоставил сведения о доходах на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Прокуратура внесла в адрес главы администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+