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Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина. Об этом ПСО "Волонтер" сообщил 13 сентября 2018 года.
Согласно информации, 8 сентября 59-летний Владимир Шигин выехал с ул. Енисейской в Нижнем Новгороде в сторону Московского вокала и пропал. Он собирался ехать в д. Тайново Борского района.
Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост 172 см, волосы темные с сединой, глаза серые. Был одет в джинсовую жилетку, синюю рубашку, голубые джинсы, в светло-зеленых ботинках. Особые приметы: отсутствуют почти все зубы, носит усы.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).
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