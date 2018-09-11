Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина. Об этом ПСО "Волонтер" сообщил 13 сентября 2018 года.

Согласно информации, 8 сентября 59-летний Владимир Шигин выехал с ул. Енисейской в Нижнем Новгороде в сторону Московского вокала и пропал. Он собирался ехать в д. Тайново Борского района.

Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост 172 см, волосы темные с сединой, глаза серые. Был одет в джинсовую жилетку, синюю рубашку, голубые джинсы, в светло-зеленых ботинках. Особые приметы: отсутствуют почти все зубы, носит усы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).