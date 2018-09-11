Последние новости рубрики Общество
14 сентября 2018 12:47  [8] Два лесных пожара зарегистрировано на территории Нижегородской области 13 сентября
14 сентября 2018 12:31  [29] Заседание рабочей группы ЗС НО по мерам соцподдержки многодетных семей состоялось в Городце Нижегородской области 13 сентября
14 сентября 2018 11:55  [338] Пятнадцать проектов от Нижегородской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших практик
14 сентября 2018 11:31  [81] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина
14 сентября 2018 11:16  [101] Комплексное наблюдение условий жизни населения проведет Нижегородстат с 15 по 29 сентября
14 сентября 2018 10:35  [574] Владимир Гройсман: "Как ни странно, из серьезных бизнесменов животным и приюту не помогает никто"
14 сентября 2018 10:23  [160] Электричество отключено в четырёх домах и школе в Приокском районе Нижнего Новгорода 14 сентября
14 сентября 2018 09:50  [665] Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Нижегородской области 15-16 сентября
14 сентября 2018 09:29  [266] Прокуратура возбудила дело в отношении одного из нижегородских муниципальных учреждений за нарушения в сфере закупок
13 сентября 2018 19:01  [1209] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина

14 сентября 2018 11:31  [81] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Шигина. Об этом ПСО "Волонтер" сообщил 13 сентября 2018 года.

Согласно информации, 8 сентября 59-летний Владимир Шигин выехал с ул. Енисейской в Нижнем Новгороде в сторону Московского вокала и пропал. Он собирался ехать в д. Тайново Борского района.

Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост 172 см, волосы темные с сединой, глаза серые. Был одет в джинсовую жилетку, синюю рубашку, голубые джинсы, в светло-зеленых ботинках. Особые приметы: отсутствуют почти все зубы, носит усы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph