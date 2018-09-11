Психически нездоровый нижегородец пытался убить врача, - прокуратура
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Житель Нижегородской области, страдающий психическим расстройством, предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства врача. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что в этом преступлении обвиняется 62-летний житель Чкаловского района.
"Установлено, что в январе текущего года мужчину доставили в больницу с повреждениями, которые возникли из-за попытки совершить суицида. После осмотра дежурным врачом он схватил того за шею и стал угрожать убийством. Действия мужчины пресекли находившиеся в больнице медицинские работники, которые услышали крики и шум борьбы", - сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" (ст. 119 УК РФ). Сейчас уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направлено в суд для рассмотрения по существу.
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