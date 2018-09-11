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Происшествия

Психически нездоровый нижегородец пытался убить врача, - прокуратура

14 сентября 2018 11:51  [79] Происшествия
Психически нездоровый нижегородец пытался убить врача, - прокуратура

Психически нездоровый нижегородец пытался убить врача, - прокуратура

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области, страдающий психическим расстройством, предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства врача. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что в этом преступлении обвиняется 62-летний житель Чкаловского района.

"Установлено, что в январе текущего года мужчину доставили в больницу с повреждениями, которые возникли из-за попытки совершить суицида. После осмотра дежурным врачом он схватил того за шею и стал угрожать убийством. Действия мужчины пресекли находившиеся в больнице медицинские работники, которые услышали крики и шум борьбы", - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" (ст. 119 УК РФ). Сейчас уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направлено в суд для рассмотрения по существу.

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