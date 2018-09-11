Заседание рабочей группы ЗС НО по мерам соцподдержки многодетных семей состоялось в Городце Нижегородской области 13 сентября Общество

Заседание рабочей группы комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам по мониторингу правоприменения закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей" состоялось в Городце Нижегородской области 13 сентября 2018 года.

Участники выездного заседания посетили "Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района". Вниманию гостей была представлена презентация социальных технологий, используемых при работе с многодетными семьями. Как было отмечено, в Центре реализуются инновационные методы и технологии оказания социально-психологической помощи (пескотерапия, арт-терапия, техника Glass-art).

"Также апробирована методика работы с детьми из многодетных семей в условиях сенсорной комнаты. Главная цель – психологическая разгрузка детей, которые ее посещают. Для этого в комнате устанавливается специальное оборудование и предметы, каждый из которых воздействует на один или несколько органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкусовые рецепторы", - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в Центре реализуются технологии оказания логопедической помощи детям из многодетных семей, используются технологии клубной работы с многодетными семьями (клуб замещающих семей "Ковчег", Семейный клуб "Берегиня").

В тот же день в культурно-туристском комплексе "Усадьба А. Лапшиной" состоялось заседание рабочей группы. "В рамках мониторинга мы смотрим, какие есть проблемные темы при реализации закона на местах. Сегодня поступили вопросы от многодетных семей, связанные с получением земельных участков, путевок в летние лагеря, лекарственным обеспечением детей в возрасте до 6 лет. По итогам выездных заседаний все они будут обобщены и систематизированы, чтобы стать основой для дальнейшего совершенствования закона", - сказал председатель комитета Надир Хафизов.

Следующие заседания рабочей группы по мониторингу закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей" пройдут в Арзамасе и городском округе г.Бор.

СПРАВКА:

По состоянию на 1 сентября 2018 года, в Городецком районе проживают 738 многодетных семей, из них с тремя детьми - 605 семей, с четырьмя и более детьми - 133 семьи. В них воспитываются 2290 детей.