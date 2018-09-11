Дочернему предприятию "АПЗ" - "Арзамасскому приборостроительному конструкторскому бюро" исполнилось 5 лет Бизнес

сотрудник АПКБ Фото: пресс-служба АПЗ

Дочернему предприятию АО "АПЗ" - "Арзамасскому приборостроительному конструкторскому бюро" (АПКБ) исполнилось 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В настоящее время в АПКБ три конструкторских бюро (КБ) и лаборатория цифровых систем. КБ занимается приводами для ряда аппаратов (от истребителей до подводных изделий).

За пять лет АПКБ уже успело поработать с несколькими партнерами и контрагентами. Первые годы деятельности связали бюро с Нижегородским НИИ радиотехники, в то время структуры реализовали двухлетнюю программу по изготовлению блоков для радиолокационных систем. Позднее появился заказ от "ОКБ Сухого" на разработку электромеханического привода рулевой поверхности элерона самолета ПАК ФА Т-50.

В настоящее время электромеханический привод производства АПКБ проходит полунатуральные испытания, привязанные к реальным условиям и алгоритмам полета боевого самолета, на базе Центрального аэрогидродинамического института г.Жуковского (ЦАГИ).

Успешное выполнение этой НИР позволило АПКБ предложить заказчику проекты по механизации систем управления в воздушных судах "Суперджет" (ПАО "Компания "Сухой", "ОКБ Сухого") и МС-21 (корпорация "Иркут").

В сфере строения летательной техники АПКБ сотрудничает с предприятиями Концерна ВКО "Алмаз – Антей". Заключен договор, по которому уже выполнен первый этап работ. С Долгопрудненским НПП до конца года конструктора АПКБ должны сделать макетный образец блока рулевых приводов на новый летательный аппарат.

Недавно Концерн "Калашников" предложил предприятию разработать блок рулевых приводов для перспективного изделия сверхмалого калибра. В 2018 году завершена составная часть НИР по автоматизированной системе управления - заказу рязанского ПАО "Завод "Красное Знамя" и начата новая работа по изготовлению автоматизированных стоек для контроля составных частей летательной техники.

Кроме того, развиваются деловые отношения с госкорпорацией "Росатом". В этом году завершатся работы по договору с РФЯЦ ВНИИЭФ Сарова на разработку автоматизированной стойки измерения параметров спецобъектов. В интересах НИИ измерительных систем им. Седакова АПКБ планирует с 2019 года включиться в ОКР по разработке гиростабилизатора для летательного аппарата – работа многолетняя и серьезнейшая.

"В течение этих пяти лет, конечно, главную помощь нам оказывало АО "АПЗ", поскольку направления деятельности АПКБ определялись решениями НТС завода в рамках генплана разработок новой техники. Мы создавали новые изделия (датчики, системы управления) для предприятия, параллельно налаживали контакты для выполнения заказов, имеющих перспективу для АПКБ. Все наработанное нами за пять лет дошло до изготовления, реализации "в железе", во многом благодаря такой тесной связи с заводом и его специалистами. Личную поддержку деятельности АПКБ оказывают генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и технический директор Виктор Сивов", - сказал директор ООО "АПКБ" Владимир Евсеев.