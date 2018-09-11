Двухлетняя девочка пропала в Кстовском районе Нижегородской области 14 сентября (найдена живой) Происшествия

Двухлетняя девочка пропала в Кстовском районе Нижегородской области 14 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер".

Согласно информации, девочка в 11:30 в д.Ветчак гуляла с мамой и пропала.

Волонтеры объявили сбор на поиск. Они намерены искать ее, в том числе в лесу Кстовского района.

Также они просят сообщить любую информацию о пропавшей по телефонам 102 (полиция) и 8-831-291-51-51, 8-904-045-51-51 волонтеры).

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжаются поиски 9-летней Маши Люлиной, пропавшей 20 августа текущего года в Богородске, и 13-летней Маши Ложкаревой, которая 1 августа уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и после этого не выходила на связь.