Движение трамвая №8 в Нижнем Новгороде будет сокращено в связи с ремонтом путей 15 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамвая №8 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет сокращено в связи с ремонтом путей 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, на улице Рельсовой будут проводиться аварийно-восстановительные работы по ремонту трамвайных путей.

В связи с этим 15 сентября с 08:00 до 16:00 движение трамваев маршрута №8 будет временно организовано от улицы Игарской до поселка Малышево.