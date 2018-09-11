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Общество

Движение трамвая №8 в Нижнем Новгороде будет сокращено в связи с ремонтом путей 15 сентября

14 сентября 2018 14:58  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамвая №8 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет сокращено в связи с ремонтом путей 15 сентября 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, на улице Рельсовой будут проводиться аварийно-восстановительные работы по ремонту трамвайных путей.

В связи с этим 15 сентября с 08:00 до 16:00 движение трамваев маршрута №8 будет временно организовано от улицы Игарской до поселка Малышево.

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