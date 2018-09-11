Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 14 сентября Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом в пресс-службе ЦБРФ сообщили 14 сентября 2018 года.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых мотивируя это тем, что усилились проинфляционные риски.

Годовая инфляции прогнозируется в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. "Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в информации.

Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что несколько выше верхней границы прогноза Банка России, добавили в пресс-службе.

Рост инфляции в августе связан с повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовали изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках, а также эффект низкой базы прошлого года. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля.

СПРАВКА:

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в одну неделю, и одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства.