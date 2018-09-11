Реконструированный кинозал открылся в ФОКе "Ока" Дзержинска Нижегородской области Общество

воспитанники детского дома на первом киносеансе в ФОКе Ока Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Реконструированный кинозал открылся в ФОКе "Ока" Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Кинозал переоборудован на средства гранта Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Зрителями первого киносеанса в обновленном зале стали воспитанники детского санаторного дома. Они смогли посмотреть мультфильм "Большой кошачий побег" в формате 3D.

"Теперь для горожан, которые живут в этом районе, нет необходимости ехать в центр, чтобы посмотреть кино в хорошем качестве, кинозал находится в шаговой доступности. Картинка изумительная, звук хороший. Думаю, что все зрители, которые придут в кинозал, останутся довольны", - прокомментировал глава города Сергей Попов состоявшееся событие.

Директор ФОК "Ока" Нина Аранович сообщила, что в прокате кинозала будут представлены самые различные фильмы. По условиям гранта, не менее 50% демонстрируемых кинолент будут отечественного производства. Максимальная цена билета, по ее словам, составит 200 рублей, а для детей и горожан старше 60 лет установлены льготы.

Сергей Попов также напомнил, что помимо ФОКа "Ока" средства на ремонт в виде гранта получил Дворец культуры химиков. Грант Фонда, а также около 2 млн. рублей, выделенных из бюджета города, позволят организовать во Дворце культуры химиков еще один современный кинозал.

СПРАВКА:

Кинозал в ФОКе "Ока" рассчитан на 60 зрительских мест. На переоборудование затрачено 4,65 млн. рублей.