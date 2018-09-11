Более 2 тыс человек намерены участвовать в экстремальном забеге "Стальной характер" в Нижегородской области Спорт

Более 2 тыс человек намерены участвовать в экстремальном забеге Стальной характер в Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Более 2 тысяч человек намерены участвовать в экстремальном забеге "Стальной характер" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Забег представляет собой трассу, протяженность которой превышает пять километров. Участникам предстоит преодолеть больше десятка препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион.

Трассу можно будет проходить как в личном зачете, так и командном. Принять участие могут люди старше 18 лет.

Забег пройдет 15 сентября в 12:00 на территории горнолыжного комплекса "Хабарское" (Богородский район, д. Хабарское, ул. Нагорная, 1). Регистрация начнется с 8:00 до 13:00. Старт будет осуществляться в зависимости от регистрационного номера.

"Если при командном участии номера билетов разделились на разные старты, то команда будет бежать в том забеге, к которому принадлежит большее количество номеров. Если в команду добавлялись участники, путём покупки индивидуального билета, и ваши старты не совпадают, то данную информацию также необходимо указать при регистрации, и участников перенесут в тот старт, где бежит основная часть команды", - отметила региональный куратор, председатель Молодежного парламента при региональном парламенте Татьяна Скоробогатова.

Мероприятие проходит при поддержке Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородская область в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которую с 2016 года реализует Фонд поддержки спорта при содействии компании "Сибур", а также в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".