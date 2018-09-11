Нижегородские детские сады присоединились к проекту "Эффективная губерния" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Детские сады Нижегородской области присоединились к проекту "Эффективная губерния", который позволяет внедрять бережливые технологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" реализуется в регионе по инициативе главы области Глеба Никитина с начала 2018 года

Бережливые технологии, которые сначала появились в промышленности, чтобы сократить непрофильную работу сотрудников, и в результате - повысить производительность труда, теперь применяются в учреждениях образования и даже в детских садах.

По мнению воспитателя православного детского сада из Арзамаса - первого дошкольного учреждения, участвующего в проекте, Светланы Романовой, основной целью внедрения бережливых технологий является "формирования бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, книгам, предметам".

Метод цветовой маркировки, который применили педагоги в книжном уголке, малыши освоили с первого раза.

"Например, книги о временах года у нас находятся в желтой коробке, книги о животных - в голубой. Дети запомнили это сразу. Теперь каждый сам может взять ту книжку, которая ему нравится", - рассказала старший воспитатель Елена Бычкова.

Раздевалка для детей также оформлена особым образом.

"Малыши быстро освоили алгоритм одевания на прогулку, который помогает им в определенной последовательности доставать свои вещи из шкафчика, а после прогулки складывать их обратно", - добавила воспитатель.

Яркий планшет с картинками расскажет малышам и как правильно пользоваться умывальником.

"Предстоит сделать еще очень многое, например, парковку для детских колясок и санок, обустроить лыжную базу для самых маленьких. Бережливые технологии еще только-только пришли в наш детский садик, но мы надеемся, что, уже в январе заработают в полную силу", - отметила заведующая учреждением Елена Шейкова.

Напомним, в апреле 2018 года Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что Нижегородская область станет "передовым центром по повышению производительности труда".