Глеб Никитин утвердит проект Лесного плана Нижегородской области до конца года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Нижегородской области Глеб Никитин утвердит региональный проект Лесного плана до конца года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время идет создание проекта Лесного плана. До конца года проект планируется отправить на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства, после чего Глеб Никитин утвердит его.

"У нас есть большой потенциал в части применения древесины в различных сферах жизни. Необходимо более активно проводить работу по использованию подобных материалов. Это позволит расширять производственную базу и создавать новые рабочие места. Хорошими темпами идет восстановление лесов в Нижегородской области. Мы понимаем, как важно сегодня проводить эту работу, результаты которой смогут оценить будущие поколения нижегородцев", - отметил глава Нижегородской области.

В пресс-службе сообщили также, что 13 сентября в Городце состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дню работников лесного хозяйства. В мероприятии приняли участие и.о.вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, директор регионального департамента лесного хозяйства Роман Воробьев, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Михаил Манухин, министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, лесничие и арендаторы лесных участков региона.

На торжественном собрании подвели итоги работы и объявили победителей областных конкурсов на лучшее лесничество и лучшего арендатора лесного участка. За лидерство в конкурсах боролись 35 лесничеств и более 200 арендаторов Нижегородской области.

"Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь лесу - его выращиванию, защите от пожаров, вредителей и болезней. Нижегородская область по праву гордится своими лесами, лесной фонд занимает 53% ее территории. Это определяет ответственность, которая возложена на нас, по охране, защите и воспризводству лесных богатств. Охрана лесов от пожаров - приоритетная задача ведения лесного хозяйства. Подчеркну, что в текущем пожароопасном сезоне не было допущено крупных пожаров, все пожары локализованы и ликвидированы в течение суток. Приятно сказать, что в этом году мы впервые за много лет достаточно серьезно обновляем нашу материальную базу. Так, в течение месяца будет закуплено 34 единицы техники для охраны лесов", - сказал Евгений Люлин.

Он отметил, что в регионе сформирован мощный комплекс тушения лесных пожаров, дополнительно укомплектована система видеомониторинга. Теперь Нижегородская область лидирует в ПФО по количеству камер видеонаблюдения высокого разрешения - 48 штук. Все это обеспечило оперативность тушения пожаров до 100%.

Приоритет работы лесного хозяйства региона на ближайшие годы - развитие арендных отношений. Сегодня в Нижегородской области заключено 223 договора аренды лесных участков, в соответствии с которыми леса используются для заготовки древесины. Это позволяет департаменту лесного хозяйства выполнять показатели по поступлению дохода в бюджеты всех уровней. За 9 месяцев 2018 года общий доход составил 534,3 млн рублей, в том числе в областной бюджет - 267,3 млн рублей.