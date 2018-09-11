Соревнования юных велосипедистов пройдут в нижегородском парке Швейцария 16 сентября
Соревнования юных велосипедистов пройдут в нижегородском парке "Приокский" (бывший "Швейцария") 16 сентября. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, к участию в велогонке "Чемпионики" приглашаются дети от четырёх до 13 лет.
Будет организовано несколько заездов в разных возрастных группах. Также запланирован раздельный старт для мальчиков и для девочек. Первый заезд состоится в 10:00.
Организаторы уточняют, что всем участникам необходимо быть в шлемах. Это является обязательным условием.
Подробнее о гонке можно узнать в группе мероприятия и на сайте чемпионики.рф.
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