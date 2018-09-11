Писательский десант прибудет в Нижегородскую область к 100-летию НГОДБ.
"Писательский десант" прибудет в Нижегородскую область к 100-летию Нижегородской государственной областной детской библиотеке (НГОДБ). Об этом сообщает министерство культуры региона.
Согласно информации, акция "Нижегородское литературное кольцо", в рамках которой регион посетят известные детские писатели, приурочена к 100-летию НГОДБ, отмечаемому в 2019 году.
В частности, 25 сентября пройдёт первая встреча литераторов с юными в поклонниками Нижнем Новгороде на Звездинке, 5. Начало в 12:00.
После этого авторы отправятся в путешествие по Нижегородской области, где встретятся с читателями детских библиотек региона. С 25 по 28 сентября они побывают в Борском, Семеновском, Ковернинском, Городецком и Чкаловском районах, где по нескольку встреч.
В состав первого "писательского десанта" войдут Екатерина Матюшкина и Александра Сильвер из Санкт-Петербурга и Ольга Громова из Москвы.
СПРАВКА.
Екатерина Матюшкина – детская писательница и художник, автор серии детских сказочных детективов "Ага, попался!", "Носки врозь!", "Лапы вверх!", "Прикольный детектив".
Александра Сильвер (Селиверстова) – писатель, ведущий редактор детской и подростковой литературы, издательство "Астрель-СПб", издательская группа АСТ.
Ольга Громова — педагог, главный редактор профессиональной газеты "Библиотека в школе" и детская писательница, автор известной повести "Сахарный ребёнок".
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