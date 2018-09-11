Почти 200 мигрантов приехали с начала года в Нижегородскую область из Северной Кореи Общество

Почти 200 мигрантов приехали с начала года в Нижегородскую область из Северной Кореи. Об этом говорится в материалах на сайте Нижегородстата.

В частности, за январь – июль 2018 года в регион прибыли 17,095 тысяч человек, а выбыли 19,326 тысяч. Сальдо миграции в связи с этим получается отрицательное и составляет 2,231 тыс. человек.

По данным статистики, больше всего мигрантов прибыли в Нижегородскую область из Северной Кореи (192 человека), Армении (141 человек), Киргизии (41 человек), Туркмении (28 человек), Вьетнама (25 человек), а также Индии (23 человека). При этом наибольшая убыль происходит за счет граждан Узбекистана (369 человек), Украины (252 человека), Молдовы (129 человек), Таджикистана (67 человек) и Азербайджана (54 человека).

Коэффициент миграционной убыли за отчётный период составил 11,9 на 10 тыс. человек населения.