Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели. Об этом говорится в материалах на сайте управления ГОСТ ЧС по Нижнему Новгороду.

В частности, согласно информации, в воскресенье, 16 сентября, температура воздуха ночью составит +7... +12°С, в низких местах +2... +5°С. Днём воздух прогреется до +20...25°С.

При этом уже в понедельник, 17 сентября, столбики термометров опустятся до +11... +13°С ночью и +14...+16 градусов днём. Во вторник, 18 сентября, ожидается +7... +10°С ночью, днём +14... +16°С.

Отмечается, что в начале недели будет облачная погода, возможны дожди. Ветер ожидается северо-западный, 3-5 м/с.