Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2018 14:34  [446] Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели
15 сентября 2018 13:51  [287] Почти 200 мигрантов приехали с начала года в Нижегородскую область из Северной Кореи
15 сентября 2018 11:42  [420] Соцучреждения Нижнего Новгорода на 98% готовы к пуску тепла
14 сентября 2018 19:10  [888] Нижний сегодня: главные события дня
14 сентября 2018 19:05  [640] Почти 20 нижегородцев отравились грибами с начала сезона в 2018 году
14 сентября 2018 19:00  [125] Нижегородская команда страйкболистов отправилась на международные соревнования
14 сентября 2018 18:57  [833] Глеб Никитин утвердит проект Лесного плана Нижегородской области до конца года
14 сентября 2018 17:31  [156] Нижегородское "Теплоэнерго" опубликовало список 100 недобросовестных потребителей
14 сентября 2018 17:19  [918] Роскачество обнаружило кишечную палочку в производимом в Нижнем Новгороде твороге
14 сентября 2018 17:09  [160] Нижегородские детские сады присоединились к проекту "Эффективная губерния"
Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели

15 сентября 2018 14:34  [446] Общество
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Нижнем Новгороде в начале недели. Об этом говорится в материалах на сайте управления ГОСТ ЧС по Нижнему Новгороду.

В частности, согласно информации, в воскресенье, 16 сентября, температура воздуха ночью составит +7... +12°С, в низких местах +2... +5°С. Днём воздух прогреется до +20...25°С.

При этом уже в понедельник, 17 сентября, столбики термометров опустятся до +11... +13°С ночью и +14...+16 градусов днём. Во вторник, 18 сентября, ожидается +7... +10°С ночью, днём +14... +16°С.

Отмечается, что в начале недели будет облачная погода, возможны дожди. Ветер ожидается северо-западный, 3-5 м/с.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph